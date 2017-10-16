В Петербурге возбуждено дело по факту крупного загрязнения в Шушарах

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» по факту загрязнения крупного участка земли в Шушарах, сообщают в ГСУ СК РФ по городу.

Следователи считают, что неустановленные лица из числа двух коммерческих структур не позднее 1 июня этого года организовали несанкционированную свалку площадью не менее 7,09 гектаров. На ней складировались различные отходы, в том числе четвертого класса опасности.

Из-за незаконных действий был уничтожен растительный покров, а также плодородный слой и места обитания беспозвоночных. Ущерб природе составил более 15,5 млн рублей.

В настоящий момент ведется поиск виновников загрязнения.