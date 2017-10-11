Под Петербургом запустили Северную очистную станцию

Накануне, 10 октября, под Петербургом в поселке Ольгино состоялся ввод в эксплуатацию Северной станции аэрации после первого этапа реконструкции, сообщает пресс-служба правительства города.

«Это важный проект для городского хозяйства, который позволит повысить качество очистки сточных вод и выполнить рекомендации Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря», - заявил на церемонии запуска губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

По его словам, этот проект на 90% профинансирован иностранными компаниями

Сточные воды приходят на станцию по коллектору на глубине 70 метров, откуда насосами их поднимают в приемную камеру и распределяют на различные линии: механической и химической очистки. После воды проходят процедуру отстаивания. Далее стоки идут на биологическую очистку активным илом - в специальные камеры подается воздух, чтобы бактерии не только могли дышать. После проверки проб вода отправляется в Финский залив.

Сейчас очистка сточных вод в Петербурге доведена до 98,5%. В ближайшее время должен быть модернизирован еще один крупнейший объект – Центральная станция аэрации. После этого очистка сточных вод в Северной столице приблизится к 100%.