В акватории Славянки собрали более двух тонн нефтепродуктов

Экологи продолжают устранять разлив нефтепродуктов в устье притока Невы – реки Славянки. Уже собрано более 2,1 тонн нефтеводяной смеси, сообщают в комитете по природопользованию Петербурга.
Очаг загрязнения локализован. В устье реки Славянки выставлены боновые заграждения. Ситуация находится под контролем специалистов экологической аварийной службы «Пиларн». Работы по сбору нефтеводяной смеси продолжаются.
В Росприроднадзоре заявили, что причина разлива еще не установлена.
«Наши специалисты продолжают обследовать реку Славянку. Они ищут предполагаемый источник сброса нефтепродуктов в реку. Осматриваются предприятия, которые ведут хозяйственную деятельность в акватории и имеют согласованные выпуски, которые действуют в реке», приводит телеканал "Санкт-Петербург" слова помощника начальника департамента Росприроднадзора по СЗФО Гульнары Гудуловой.
Нефтяные пятна в устье реки Славянки были замечены накануне утром, 5 октября.