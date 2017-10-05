На реке Славянка устраняют разлив нефти

Утром в четверг, 5 октября, экологи устраняют огромные масляные пятна в устье реки Славянки. Некоторые из них уже оказались в Неве.
Сотрудники подведомственного Смольному предприятия «Пиларн» ищут источник загрязнения, сообщает комитет по природопользованию. На место разлива уже прибыли сотрудники Росприроднадзора по СЗФО.
Фото: vk.com/spb_today
При этом нефтяной шлейф растянулся от устья реки до местного железнодорожного моста. Жители города также жалуются на нефтяные пятна в Неве в районе Рыбацкого проспекта, 18
«Учитывая тот факт, что Славянка является притоком реки Невы, не исключается версия, что нефтепродукты попали именно из Славянки в главную водную артерию Петербурга», — заявляют в Росприроднадзоре.
Об итогах проверки будет сообщено позже.