На реке Славянка устраняют разлив нефти

Утром в четверг, 5 октября, экологи устраняют огромные масляные пятна в устье реки Славянки. Некоторые из них уже оказались в Неве.

Сотрудники подведомственного Смольному предприятия «Пиларн» ищут источник загрязнения, сообщает комитет по природопользованию. На место разлива уже прибыли сотрудники Росприроднадзора по СЗФО.

Фото: vk.com/spb_today

При этом нефтяной шлейф растянулся от устья реки до местного железнодорожного моста. Жители города также жалуются на нефтяные пятна в Неве в районе Рыбацкого проспекта, 18

«Учитывая тот факт, что Славянка является притоком реки Невы, не исключается версия, что нефтепродукты попали именно из Славянки в главную водную артерию Петербурга», — заявляют в Росприроднадзоре.

Об итогах проверки будет сообщено позже.