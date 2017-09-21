ФСБ прикрыла свалку в 14 тыс. квадратных метров на Подгорной

Накануне, 20 сентября, ФСБ провела рейд на незаконной свалке на Подгорной улице – были арестованы два КАМАЗа, гусеничный бульдозер и колесный погрузчик, водители которых получили административный протокол. Об этом передает "Фонтанка".

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По оценкам специалистов, утрамбованный мусор нанес невосполнимый ущерб экологии на три млн рублей. Площадь свалки составила 14 тыс. квадратных метров.

Еще в июле на эту свалку стали поступать жалобы. Тогда ее размер оценивали в семь тыс. квадратных метров. Необходимая лицензия отсутствовала. После административного расследования штраф в 85 тыс. рублей получил индивидуальный предприниматель, который арендовал у юридического лица часть земли. Полностью вину он не признал, но заверил, что прекратитс возить на эту территорию мусор.