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Петербургские чиновники займутся ликвидацией опасных отходов

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© Фото: gov.spb.ru

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Такими полномочиями их наделили депутаты ЗакСа.

Чиновники Северной столицы смогут заниматься ликвидацией опасных отходов и оценивать вред, нанесенный Петербургу. Такие поправки  в Экологический кодекс были приняты городским Заксобранием в третьем чтении.

Депутаты считают, что эти изменения помогут Смольному оперативно вникнуть в суть вопросов, связанных с отходами, которые представляют угрозу для экосистемы. «Принятие закона жизненно необходимо для решения ситуации, связанной с полигоном «Красный Бор», - отметил депутат Денис Четырбок.

Ранее сообщалось, что смета проекта очистки полигона включает в себя 488,5 млн рублей. Из них 332 млн пойдет на оборудование, а 97 млн на строительство. Также стало известно, что теперь у полигона появился официальный сайт. На нем можно найти актуальную информацию о предприятии: новости, анонсы мероприятий, фотографии, видеоматериалы и презентации.

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Строительство самого завода по переработке отходов начали в 1990-е годы, в него было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей. Позже сумма была увеличена. Сейчас идет проектировка очистных сооружений.

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