  • 19 Сентябрь 2017
USD 19.09.2017 57.6242 +0.0906
USD ММВБ 00:17 58.08400  
EUR 19.09.2017 68.7514 +0.1713
EUR ММВБ 00:17 69.3850  
Нефть($) 18.09.2017 55.44 0.20
Нефть(p) 18.09.2017 3194.69 +16.53

Полигон «Красный Бор» получит полмиллиарда рублей на очистку

Автор:


© Фото: Колпино News

Темы дня

В течение 30 дней в этот проект можно вносить замечания.

В Ленобласти прошли общественные слушания по проекту очистки полигона опасных отходов «Красный Бор», на которых стали известны его подробности, а также замечания экологов.

Как стало известно в минувшую пятницу, 15 сентября, смета проекта включает в себя 488,5 млн рублей. Из них 332 млн пойдет на оборудование, а 97 млн на строительство, сообщает «Фонтанка».

За 2018-2020 годы на полигоне должны появиться здание канализационных очистных сооружений, резервуар-отстойник на 240 кубометров, четыре насосные и одна трансформаторная станция, здание биологической и физико-химической очистки стоков. Очистка пойдет по четырем линиям: внутренний канал, обводной канал, и две самые «страшные» карты полигона — 64 и 68. Мощность линий — 20,30,10 и 5 кубических метров в час соответственно. 68-ю карту рекультивируют за четыре года, 64-ю — за 13 лет. К концу этого периода в каждой останется лишь небольшой слой концентрированного осадка примерно в метр.

У экологов возникло много вопросов к этому проекту. К примеру, отсутствует необходимая документация по части забора проб отходов. Кроме того, экологи нашли в проекте устаревшие документы, где учитывался еще участок термического обезвреживания отходов.

К проекту можно будет 30 дней вносить замечания. Первоначальный вариант находился почти весь месяц в Тосненской районной администрации и несколько дней — в Никольском.

Также стало известно, что теперь у полигона появился официальный сайт. На нем можно найти актуальную информацию о предприятии: новости, анонсы мероприятий, фотографии, видеоматериалы и презентации.

В разделе «Вопрос-ответ» гости портала смогут задать вопросы о деятельности полигона и планируемых мероприятиях по его рекультивации.

Читайте также:

101 катастрофа полигона «Красный Бор»

В начале августа сообщалось, что самый опасный котлован, карту номер 64, на полигоне «Красный Бор» укрыли от осадков. Это самое большое хранилище на объекте, его площадь равна трем футбольным полям, глубина достигает 24 метров. Более 20 лет в этот котлован свозили отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности и прочих производств.

Строительство самого завода по переработке отходов начали в 1990-е годы, в него было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей. Сейчас идет проектировка очистных сооружений.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экология

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.09.17
    Оконные системы IVAPER — начало строительства нового производственно-логистического комплекса
    14.09.17
    Чем обусловлена популярность авиакомпании Уральские Авиалинии?
    13.09.17
    Клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге: 100 000 счастливых людей
    13.09.17
    Все для вашего удобства: точка SPOT на М. Жукова
    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге
    07.09.17
    Что включает в себя качественный сервис по ремонту стиральных машин

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram