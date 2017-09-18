Полигон «Красный Бор» получит полмиллиарда рублей на очистку

В Ленобласти прошли общественные слушания по проекту очистки полигона опасных отходов «Красный Бор», на которых стали известны его подробности, а также замечания экологов.

Как стало известно в минувшую пятницу, 15 сентября, смета проекта включает в себя 488,5 млн рублей. Из них 332 млн пойдет на оборудование, а 97 млн на строительство, сообщает «Фонтанка».

За 2018-2020 годы на полигоне должны появиться здание канализационных очистных сооружений, резервуар-отстойник на 240 кубометров, четыре насосные и одна трансформаторная станция, здание биологической и физико-химической очистки стоков. Очистка пойдет по четырем линиям: внутренний канал, обводной канал, и две самые «страшные» карты полигона — 64 и 68. Мощность линий — 20,30,10 и 5 кубических метров в час соответственно. 68-ю карту рекультивируют за четыре года, 64-ю — за 13 лет. К концу этого периода в каждой останется лишь небольшой слой концентрированного осадка примерно в метр.

У экологов возникло много вопросов к этому проекту. К примеру, отсутствует необходимая документация по части забора проб отходов. Кроме того, экологи нашли в проекте устаревшие документы, где учитывался еще участок термического обезвреживания отходов.

К проекту можно будет 30 дней вносить замечания. Первоначальный вариант находился почти весь месяц в Тосненской районной администрации и несколько дней — в Никольском.

Также стало известно, что теперь у полигона появился официальный сайт. На нем можно найти актуальную информацию о предприятии: новости, анонсы мероприятий, фотографии, видеоматериалы и презентации.

В разделе «Вопрос-ответ» гости портала смогут задать вопросы о деятельности полигона и планируемых мероприятиях по его рекультивации.

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В начале августа сообщалось, что самый опасный котлован, карту номер 64, на полигоне «Красный Бор» укрыли от осадков. Это самое большое хранилище на объекте, его площадь равна трем футбольным полям, глубина достигает 24 метров. Более 20 лет в этот котлован свозили отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности и прочих производств.

Строительство самого завода по переработке отходов начали в 1990-е годы, в него было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей. Сейчас идет проектировка очистных сооружений.