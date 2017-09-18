Местные жители сообщают о загрязнении реки Новая в Кировском районе

Накануне, 17 сентября, в Кировском районе жители МО «Ульянка», на территории которого протекает река Новая, обнаружили, что в нее были массово сброшены неизвестные отходы, сообщает движение «Красивый Петербург».



По словам местных жителей, у берегов вода окрасилась в коричневый цвет, а на поверхности видна пена. По округе распространился резкий неприятный запах. При этом рыба, которая населяла реку, всплыла к поверхности воды. Можно предположить, что к настоящему моменту большая часть живых организмов реки погибла.

Фото: «Красивый Петербург»

«Красивый Петербург» отправил обращения в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и Природоохранную прокуратуру с требованием немедленно предпринять меры по очистке реки, а также провести проверку, найти виновных и привлечь их к ответственности.