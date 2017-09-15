В Ленобласти до конца года создадут «Ингерманландский» заповедник

В Ленобласти создадут «Ингерманландский заповедник» - замглавы Минприроды РФ Мурад Керимов уже направил в адрес Минюста РФ соответствующий проект постановления правительства.

Керимов отметил, что цель создания новой особо охраняемой природной территории — сохранение эталонных островных природных комплексов Восточной Балтики, а также поддержание биологического разнообразия на островах Финского залива, в том числе сохранение редких видов растений и животных.

Заповедник проектируется по кластерному типу и включает в себя девять изолированных участков. В их число войдет и территория островов восточной части Финского залива, а также акваторию вокруг них.

Он включает в себя девять изолированных участков общей площадью 14 086,27 га.