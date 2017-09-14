В Петербурге обнаружили десять новых свалок

Сотрудники городского штаба по благоустройству выявили десять новых свалок в Петербурге. Больше всего нарушений в содержании территории замечено в Невском районе Северной столицы. Такая информация прозвучала на заседании штаба в четверг, 14 сентября.

Всего выявлено 219 недостатков в содержании территорий по всему городу. Если в Невском районе их замечено 28, то в Московском всего 3. Кроме того, обнаружено 50 замусоренных дворов, 69 контейнерных площадок и 15 гаражных объектов в ненадлежащем состоянии.

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За лето в Петербурге обнаружили 1246 объектов потребительского рынка, к которыми есть претензии. Больше всего в Василеостровском районе – 206, меньше всего – в Кронштадтском.

Список несанкционированных свалок может дополниться десятью новыми адресами.

Ранее сообщалось, что Северная столица России впервые вошла в пятерку лидеров экологического рейтинга регионов страны, который составляет общественная организация "Зеленый патруль".