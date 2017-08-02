Экологи: люди исчерпали годовой запас ресурсов Земли

День, когда люди полностью исчерпали запас ресурсов Земли на 2017 год и начали жить "в долг" у планеты, наступил в среду, 2 августа, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Экологи отмечают, что в начале 2000-х годов этот день приходился на октябрь, но с каждым разом наступает все раньше. "В этом году людям необходимо уже 170% ресурсов планеты для обеспечения своих базовых потребностей в продукции сельского и лесного хозяйства, рыболовства и поглощении выбросов CO2", — говорится в сообщении сазитников планеты.

По данным WWF России, 20% так называемого экологического следа россиян приходится на продукты питания и безалкогольные напитки.

В День экологического долга WWF России в третий раз проводит в Москве акцию "Счет от планеты Земля" — при совершении покупок в кафе и магазинах, участвующих в акции, покупатели получат чек от имени Земли. В нем будет сказано, что за семь месяцев люди исчерпали все биологические ресурсы, отведенные нам на год, и оставшиеся пять месяцев будем брать в долг у будущих поколений.