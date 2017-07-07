Экоактивисты похоронили реку Волковка (ФОТО)

Движение «ЭКО-Сенсус» провело акцию прощания с рекой Волковка. По мнению активистов, спасти ее уже невозможно.

Экоактивисты заявляют, что Волковский канал и река Волковка, соединенные друг с другом, давно превратились в коллектор для нечистот, сточные канавы с дурно пахнущей мутная жижей, покрытой бензиновой пленкой. «ЭКО-Сесус» приводит данным комитета по природопользованию и охране окружающей среды Петербурга о том, что в водоем сливают сточные воды несколько предприятий, в том числе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Жители Купчино, экологи и журналисты давно бьют в тревожную рынду, чтобы привлечь внимание к катастрофической ситуации с Волковским каналом и рекой Волковка. Но всё тщетно. Власть, признавая наличие проблемы, отделывается отписками и пустыми обещаниями. А Волковка как загрязнялась, так и загрязняется, продолжая нести свои отравленные воды в Неву», - сообщают активисты.

В знак памяти члены движения провели символические похороны реки, бросив в нее венок, сплетенный из ветвей деревьев, спиленных коммунальщиками.

Фото: «ЭКО-Сенсус»