В Пушкинском районе закрыли нелегальную свалку в 12 футбольных полей (ФОТО)

Минувшей ночью, на 30 июня инспекторы по охране окружающей среды комитета по природопользованию совместно с правоохранительными органами закрыли несанкционированной свалки по приему отходов на Витебском проспекте в Пушкинском районе.

Одновременно была остановлена работа бульдозера и восьми разгружающихся автомобилей. Всего правоохранительные органы изъяли 12 машин и бульдозер. Площадь нелегальной свалки составила почти восемь гектаров - 80 000 квадратных метров. Таким образом, на этой территории могло расположиться 12 футбольных полей. На свалке был организован также отбор и вывоз металлолома, сообщают в комитете по природопользованию.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию

В отношении организатора свалки, ООО «ИмпериалЭкоСервис», возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того, в отношении ООО «Строительная компания "Алигма"» составлен акт о несоблюдении экологических требований при обращении с отходами, который направлен обществу для ознакомления.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию

Теперь обнаруженные на несанкционированной свалке отходы будут направлены на полигоны, которыев ключеныв государственный реестр объектов размещения отходов.