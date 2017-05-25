В Петербурге может появиться закон, ужесточающий ответственность за свалки

Специалисты Смольного инициируют городской закон, который лишит бизнесменов возможности вести прием отходов под видом землеустроительных работ, сообщают в комитете по природопользованию.

Сейчас в бюджете районов Петербурга на ликвидацию несанкционированных свалок предусмотрено 326 млн рублей. Средства запланированы для 16 районов - всех, кроме Центрального и Петроградского. К примеру, администрация Красногвардейского района намерена потратить 15 млн рублей на ликвидацию свалок по 21 адресу. Общий объем свалок — 19 тыс. куб. м.

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В первом квартале 2017 года в Петерубрге зафиксировали 389 несанкционированных свалок. Из них ликвидировали 246. Больше всего свалок в Петродворцовом районе – 156, в Курортном районе их 62, а в Колпинском – 59. Большинство свалок (80%) представляют собой смешанные отходы с преобладанием строительных.

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Ранее в апреле активисты общественной организации «Зеленый фронт» обнаружили в Шушарах свалку опасного мусора. По их наблюдениям, на территории промзоны, занимающей порядка 16 га, практически все завалена мусором, а проходящие по территории канавы загрязнены различными стоками, в том числе мазутом, краской и канализационными стоками.