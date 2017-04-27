В Петербурге Гринпис устроил акцию против «плавучего Чернобыля» (ФОТО)

Накануне вечером, 26 апреля, в 31-ю годовщину чернобыльской аварии, активисты Greenpeace устроили мирную акцию протеста у строящейся атомной станции «Академик Ломоносов» - лодка с баннером ««Нет плавучему Чернобылю» кружила возле будущей АЭС.

Активисты призывали губернатора Георгия Полтавченко остановить опасные эксперименты, которые могут привести к новому Чернобылю на берегах Невы. Дело касается плавучей атомной станции, реакторы которой планируется протестировать в ходе швартовных испытаний на Балтийском заводе.

Фото: greenpeace.org

Ростехнадзор уже подтвердил, что запуск произойдёт «на судостроительном заводе в черте города Петербурга при проведении швартовных испытаний». В 2014 году государственная корпорация «Росатом» получила разрешение на загрузку ядерного топлива и на пуск реакторов в центре города от губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

Под петицией против проекта АЭС уже поставили подписи более 5 000 жителей Петербурга. Кроме того, активистов поддержали ликвидаторы Чернобыльской катастрофы.