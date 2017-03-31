Минприроды: На полигоне «Новоселки» опасные отходы размещаются незаконно

На полигоне «Новоселки» незаконно размещаются опасные отходы, говорится в ответе министерства природы РФ на запрос депутата петербургского Заксобрания Андрея Анохина.

Парламентарий просил федеральное ведомство проверить источник неприятных запахов на северо-западе Петербурге, где располагаются полигон твердых бытовых отходов «Новоселки» и полигон складирования осадка сточных вод «Северный».

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В Минприроды сообщили, что Росприроднадзор с согласования прокуратуры провел внеплановую проверку работы Водоканала, который эксплуатирует «Северный». Регулярные ежегодные отчеты оказались в норме, превышений допустимых выбросов на площадках полигона и станции аэрации специалисты не зафиксировали, передает «Фонтанка».

При этом выяснилось, что срок действия лицензии, выданной эксплуатирующей организации «Завод МПБО-2» для размещения отходов 1-4 классов опасности в «Новоселках», истек еще 28 февраля 2015 года. В результате данную деятельность признали неправомерной. Теперь предприятию грозит от 40 до 50 тыс. рублей штрафа с конфискацией орудий производства.

В письме также указано, что, по закону, юрлица обязаны вывозить дурнопахнущие отходы производства и потребления на переработку или в специализированные места захоронения по согласованию с властями.

Минприроды перенаправило обращение депутата в Роспотребнадзор «для рассмотрения в части своей компетенции».

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Как ранее в интервью «Санкт-Петербург.ру» заявлял депутат Анохин, экологическая проблема на Севере города носит комплексный характер. «В основном вонь идет с полигона ТБО «Новоселки», в меньшей степени – с полигона осадка сточных вод «Северный». Если с «Водоканалом» позиция более-менее ясна, они ведут рекультивацию, и есть понимание сроков, то по вопросу свалки никаких решений нет. Меня беспокоит, что у властей до сих пор нет концепции по данному вопросу. Есть возможные отписки, есть всевозможные ответы на мои запросы, но стратегии – нет», - отмечал паламентарий.

Полигон «Новоселки» правительство обещало ликвидировать в 2009 году, в 2012 губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что его уберут «в самое ближайшее время». Примечательно, что в 2014 году уже бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев обещал «Санкт-Петербург.ру», что полигон будет закрыт к 2015 году. Однако на полигон, существующий с 1972 года, до сих пор свозится мусор.

В октября 2016 года в рунете появилась петиция, направленная к депутату ЗакСа Борису Вишневскому, призывающая справиться с неприятным запахом в Приморском, Выборгском и Курортном районах Петербурга, который возникает из-за полигонов «Северный» и «Новоселки».