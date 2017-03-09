Петербург вошел в десятку самых чистых регионов России

Петербург стал одним из десяти самых чистых регионов России. Об этом говорят данные рейтинга общественной организации «Зеленый патруль».

Северная столица заняла девятое место. В «Зеленом патруле» сообщают, что заметно снизилось число жалоб от петербуржцев на противогололедные реагенты.

«Наиболее значимым событием для экологии Санкт-Петербурга мы считаем то, что с запуском скоростного диаметра во многих частях Северной столицы заметно уменьшились автомобильные пробки, а значит — и количество выхлопных газов. Также культурная столица отличилась проведением многочисленных образовательных акций и мероприятий в области экологии, что сказалось на ее положительной динамике в рейтинге», — заявил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

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Наиболее чистым регионом РФ за минувшую зиму стала Тамбовская область. В пятерку лучших вошли республика Алтай и Алтайский край, а также Чувашская республика и Москва. В десятке самых чистых также оказались Ульяновская и

Белгородская область, Чукотский АО. Тюменская область заняла десятое место.

Самыми худшими оказались Челябинская, Свердловская и Ленинградская области. В пятерку худших также вошли Московская и Тверская области.