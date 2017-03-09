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Петербург вошел в десятку самых чистых регионов России

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© Фото: пресс-служба администрации Петербурга

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Его составители считают, что это произошло благодаря строительству ЗСД.

Петербург стал одним из десяти самых чистых регионов России. Об этом говорят данные рейтинга общественной организации «Зеленый патруль».

Северная столица заняла девятое место. В «Зеленом патруле» сообщают, что заметно снизилось число жалоб от петербуржцев на противогололедные реагенты.

«Наиболее значимым событием для экологии Санкт-Петербурга мы считаем то, что с запуском скоростного диаметра во многих частях Северной столицы заметно уменьшились автомобильные пробки, а значит — и количество выхлопных газов. Также культурная столица отличилась проведением многочисленных образовательных акций и мероприятий в области экологии, что сказалось на ее положительной динамике в рейтинге», — заявил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

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Наиболее чистым регионом РФ за минувшую зиму стала Тамбовская область. В пятерку лучших вошли республика Алтай и Алтайский край, а также Чувашская республика и Москва. В десятке самых чистых также оказались Ульяновская и

Белгородская область, Чукотский АО. Тюменская область заняла десятое место.

Самыми худшими оказались Челябинская, Свердловская и Ленинградская области. В пятерку худших также  вошли Московская и Тверская области.

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