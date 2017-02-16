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Петербургские депутаты хотят предотвратить застройку Ржевского лесопарка

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© Фото: selishchev.ru

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Для этого решено присвоить ему статус зоны зеленых насаждений общего пользования.

Заседание профильной комиссии по экологической защите населения, 16 февраля.

Комиссия по экологической защите населения Законодательного собрания Петербурга на заседание 16 февраля приняла решение присвоить Ржевскому лесопарке статус зоны зеленых насаждений общего пользования.

«Это не только позволит защитить природную территорию, но и даст возможность развивать ее как рекреационный объект. Это крайне важно для Красногвардейского района, где наблюдается большой дефицит «зеленых» мест отдыха граждан», - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Законодательно защитить Ржевский лесопарк от любых видов застройки петербургских депутатов попросила инициативная группа граждан.

На данный момент Ржевский лесопарк входит в пятерку крупнейших лесопарков Петербурга. При этом он до сих пор не являлся охраняемой территорией.

Являясь зоной отдыха для большого числа горожан (по отдельным оценкам, до 3 млн посещений в год), лесопарк подвержен сильному замусориванию. Чаще всего мусор убирают волонтеры.

На их письма властям муниципалитета, администрации района и области с просьбой помочь привести лесопарк в порядок ранее приходили ответы, что лесопарк находится не в ведении данных администраций.

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