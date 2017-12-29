В Росприроднадзоре объяснили появление синего снега на Петроградке

Необычный синий окрас снега, выпавшего 26 декабря на Аптекарском проспекте, вызван нетоксичным веществом, возможно, краской, сообщили в департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Эксперты провели биологическое тестирование проб талой воды. Тест показал, что токсичного влияния на водоросли и бактерии вода не оказывает, а значит, изменившее цвет снега вещество не таит в себе экологической угрозы.

Вместе с тем специалисты проверили пробы на металл и пришли к выводу, что красящее вещество близко по составу к ультрамариновому пигменту, который используется для изготовления красок. Вероятным источником необычного загрязнения эксперты назвали работы по демонтажу здания напротив домов, где и обнаружили синий снег. Кроме того, на стенах здания видны следы краски.

Департамент передаст данные исследований Госстройнадзору. У ведомства нет полномочий по контролю за строительством, сносом и реконструкцией зданий.