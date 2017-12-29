На Свердловской набережной вновь убирают нефтепродукты из Невы

На Свердловской набережной зафиксирован сброс нефтепродуктов в Неву, сообщили в департаменте Росприроднадзора по СЗФО. На месте уже работают специалисты ГУП «Пиларн».

В департаменте напомнили, что ранее возбудили дело о сбросе сточных вод в отношении ПАО «ТГК-1» 19 декабря. Тогда на поверхности Невы, Карповки и Большой Невки появились радужные пятна от дизельного топлива. В течение суток из петербургских рек выкачали почти тонну нефтепродуктов.

Специалисты ТЭЦ-17, сообщившие о нынешней проблеме, рассказали, что их системы работают в штатном режиме, залповых и аварийных сбросов предприятие не допускало. По предварительной информации, в этот раз в Неве оказалось меньше нефтепродуктов, чем в прошлый раз.