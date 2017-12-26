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Жителей Петроградки удивил выпавший синий снег

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© Фото: Instagram / @ingakorotkova
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    Росприроднадзор изучит аномальный снег и установит окрасившее его вещество.

    В Петроградском районе выпал снег синего цвета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

    Информация о появлении окрашенного снега поступила с Аптекарского проспекта. Специалисты на месте обнаружили снег, оттенки которого колебались от светло-голубого до фиолетового. Эксперты взяли пробы и отправили необычный осадок на анализ, чтобы установить вызвавшее окрашивание вещество.

    «Фонтанка.ру» отметила, что вещество, которое раскрасило снег, могло принести ветром от здания химико-фармацевтического НИИ, который сносят на этой улице.

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