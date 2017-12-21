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В Швейцарии из переработанного мусора получают золото

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© Фото: currenttime.tv

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Швейцарцы не выкидывают стекло по вечерам и выходным - чтобы не тревожить соседей.

В Швейцарии на повторную переработку отправляется 43% домашнего мусора, получая в том числе золото, пишет «Настоящее время» со ссылкой на сотрудника управления по переработке отходов в Цюрихе Даниэля Эберхарда.

Остальные 57% мусора сжигаются. «На заводе Хагенхольц на окраине Цюриха ежегодно сжигается до 250 тыс. тонн мусора. Энергия, полученная от сжигания мусора, используется для отопления около 170 тыс. домов в городе», - пояснил Эберхард.

По его словам, из мусора получают не только энергию, но и десятки тонн алюминия, стали и даже драгоценных металлов. Например, золота – из пепла, который остается после сжигания мусора. Эберхард заметил, что эта технология используется уже около двух лет, и она уникальна для Швейцарии.

Мусоросжигательный завод расположен в черте Цюриха, но, рассказал Эберхард, выходящий из трубы дым «абсолютно чистый». «Есть законы, согласно которым мы обязаны очищать его максимально эффективным способом. Нет никакого вреда ни людям, ни животным, ни окружающей среде. Все кислоты отфильтровываются в результате очень сложного процесса», - объяснил специалист.

В Швейцарии решена проблема мусорных свалок: их нет, сообщил специалист. По его словам, в стране действуют законы, которые предписывают властям сжигать мусор, а не складировать. По ним нельзя вывезти мусор в поле и закопать его.

Швейцарцы выбрасывают мусор либо в отдельные контейнеры, – картон, металл, стекло – либо вперемешку в специальных пакетах, которые стоят около 1,5 евро за штуку. По словам Эберхарда, для них это «финансовый стимул» к сортировке мусора.

Если кто-то выбросит мусор в обычном пакете, то специальная служба найдет нарушителя. «На первый раз виновника просто проинформируют, что так поступать нельзя. Если человек делает так еще раз, то можно обратиться в полицию, которая вправе выписать нарушителю штраф», - рассказал Эберхард.

На уличных контейнерах есть надписи о том, что мусор можно выбрасывать только с 7 до 20 часов, а по воскресеньям и праздникам – запрещено. Эберхард объяснил это «шумовыми правилами», которые защищают живущих рядом с контейнерами людей.

«Подавляющее большинство жителей, конечно же, следует этим правилам. Это часть культуры, если хотите. Это уважение, которое вы демонстрируете к другим людям, живущим рядом с вами», - заключил специалист.

Власти Петербурга пока с утилизацией отхода справляются не так хорошо. Например, жители Приморского, Выборгского и Курортного района вдыхают зловонные пары, приносимые ветром с полигона «Новоселки». В этом году Смольный официально объявил о рекультивации объекта, однако свозить мусор туда так и не перестали.

Беспокоит петербуржцев и «Красный Бор», рекультивация которого завершится лишь в 2025 году. За годы своей работы полигон стал одним из наиболее опасных объектов хранения промышленных отходов в регионе Балтийского моря. Европейские экологи включили его в список «горячих точек» ХЕЛКОМ и планируют проверить на безопасность.

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