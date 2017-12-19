Из Невы собрали 50 кг нефтепродуктов

Предприятие «Пиларн» работает над устранением нефтеразлива на Неве, сообщили «Санкт-Петербург.ру» в комитете по природопользованию. Нефтесборщик «Редут» собрал уже 50 кг нефтеводяной смеси.

В комитете предполагают, что источник загрязнения находится в районе Свердловской набережной. Представители ведомства пояснили, что пленка очень тонкая и поэтому растеклась по такой большой площади. Предполагается, что это может быть пленка от дизельного топлива.

Также загрязнения обнаружили в Большой Невке и реке Карповке в районе Аптекарского моста. На этом участке установлены боновые заграждения, которые предотвратят распространение пленки по течению. Информацию комитет передал в надзорные органы для приятия мер.

В районе Свердловской набережной располагается коллектор Выборгской ТЭЦ. В прошлом активисты-экологи, в частности представители «Гринписа», не раз фиксировали сбросы нефтепродуктов в этом месте.

В частности, в 2011 году этот сток экологи назвали источником залпового сброса. Тогда же «Гринпис» обращался к губернатору, требуя личного вмешательства градоначальника в решение проблемы.

Ранее очевидцы сообщили о масляных разливах на Неве и Малой Невке. В частности, пятно растянулось у Петропавловской крепости и у крейсера «Аврора».