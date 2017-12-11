Любителей мусорить в Купчино отпугивают светом и звуком

Администрация Фрунзенского района совместно с компанией «Безопасный дом» разработала способ борьбы с незаконной свалкой с помощью звука и света, пишут «Новости Купчино».

Оригинальный проект был впервые опробован на пустыре между Грузовым и Складским проездами. За проезжающими машинами круглосуточно следят системы видеонаблюдения, оборудованные инфракрасной подсветкой. Система реагирует на движение транспорта и предупреждает потенциального нарушителя световым лучом прожектора и звуковым сигналом.

Проигнорировавших сигналы водителей найти будет нетрудно: программа фиксирует номера транспортных средств. С момента запуска новой системы наблюдения еще никто не рискнул сбросить мусор.