В Калининском районе спасли ястреба от ворон

Жители Калининского спасли ястреба-тетеревятника от воронов, рассказали в комитете по природопользованию Петербурга.

"Ястреба нашли недалеко от Муринского парка местные жители. Скорее всего, он пытался атаковать ворон, но они сообща дали ему отпор и начали заклевывать", - приводит "Интерфакс" уточнения представителя комитета.

Спасенную птицу отвезли в центр реабилитации диких животных "Сирин". Когда ястреб поправится, его вернут в естественную среду обитания.

Ястреб-тетеревятник – хищная птица семейства ястребиных. Занесен в Красную книгу Петербурга.