Экологи призвали отказаться от ватных палочек ради спасения Финского залива

Коалиция "Чистая Балтика" призвала россиян заменить средства гигиены с высоким содержанием микропластика на менее вредные для экологии Финского залива средства, передает АБН.

На пресс-конференции, посвященной проблеме "невидимого пластика" в Балтийском море, экологи сообщили, что ежегодно в воды выбрасывается около 40 тонн микропластика, который засоряет Финский залив. Наибольший вред акватории, по мнению экспертов, наносят ватные палочки и скрабы с полимерными частицами. Также экологи установили, что пластик содержится в нескольких десятках самых популярных шампуней, гелей для душа и других средств гигиены.

"Чистая Балтика" выпустила брошюру с описанием средств гигиены с большим содержанием микропластика. Экологи предложили заменить их на менее вредные средства.

Микропластик — твердые частицы синтетических полимеров, размером менее 5 мм, которые часто используются в косметических средствах. Эти частицы беспрепятственно проходят через системы очистки сточных вод и оказываются в водоемах. Микропластик способен "притягивать" загрязнения. Его обнаруживают в морской соли, питьевой воде и морепродуктах.