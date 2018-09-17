Государственный Эрмитаж провел онлайн-экскурсию по чердакам и крышам Зимнего дворца. Зрители могли задавать вопросы в режиме прямого эфира, экскурсия длилась 40 минут.

Заместитель директора Эрмитажа по эксплуатации Алексей Богданов рассказал о конструкции, которые удерживают потолки парадных залов; о технологиях, позволяющих поддержать температурный режим и многое другое.

Сейчас видео можно посмотреть в группе музея в социальной сети «ВКонтакте». В декабре 2018 года выйдет книга о чердаках Зимнего дворца, с помощью которой тоже можно будет познакомиться с закрытыми для глаз посетителей помещениями.

Видео: vk.com/hermitage_museum