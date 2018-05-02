В саду Сен-Жермен на Литейном 12 мая откроют театральную площадку

В саду Сен-Жермен на Литейном проспекте, 46, откроют театральную площадку. Зрителей 12 и 13 мая ждет премьера дилогии по романам братьев Стругацких «Пикник на обочине» и «Понедельник начинается в субботу» от «Городской театр».

Читайте также:

Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

В афише театра на май и июнь также можно увидеть спектакли: «Левша», «Жители разных планет», «ЖЗЛ», «Не Я» и детский спектакль «День, когда я проснулся».

«Городской театр» был открыт в 2016 году на Литейном проспекте, 42. В объединение вошли выпускники РГИСИ 2016 года. Спектакли театра отмечены наградами «Золотой софит», «Прорыв» и другими, включены в лонг-лист «Золотой маски».

Художественным руководителем театра является Наталия Лапина. С театром можно связаться по телефону: +7 (931) 203-60-98.

Фото: vk.com/gorodskoy_teatr