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Петербуржцев приглашают на рождественский фестиваль Gratulari

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© Фото: yar-filarmoniya.ru

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Он будет проходить 3 и 5 января в концертном зале «Яани Кирик» на улице Декабристов, 54А.

Петербуржцев приглашают на рождественский фестиваль Gratulari. Он будет проходить 3 и 5 января в концертном зале «Яани Кирик» на улице Декабристов, 54А.

Фестиваль откроется 3 января в 19:00 встречей с уникальным ансамблем ручных колоколов «Кампанелли» (Эстония). «Если вам кажется, что вы знаете о классике все и уже ничему не способны удивиться, этот концерт для вас. Здесь классическая музыка разных стилей и популярные современные сочинения предстанут в экзотической интерпретации», – говорится на сайте фестиваля.

Завораживающее звучание 140 колокольных голосов откроет новые грани известных сочинений и восстановит внутреннюю гармонию. После концерта все желающие смогут «зарядиться энергией» грядущего Рождества – самостоятельно издать с помощью колокольчиков пронзительные звоны, уже несколько столетий очаровывающие слушателей разных стран.

Ручные колокола появились в Англии на рубеже XVII и XVIII веков. Сначала с их помощью исполняли простые мелодии, но постепенно количество колокольных голосов в «палитре» музыкантов росло, программы усложнялись. Ансамбль «Кампанелли», который уже несколько раз производил фурор среди гостей «Яани кирик», насчитывает в своей коллекции 140 бронзовых и алюминиевых колоколов, что позволяет коллективу справляться с музыкой самых разных направлений.

«Специфика хроматических колокольчиков, каждый из которых настроен на определенную высоту, в невероятном богатстве призвуков (обертонов). Мы слышим их помимо основного тона колокола каждый раз, когда рука звонаря производит отработанное движение. Эти обертоны, рассеиваясь в воздухе и перемешиваясь, создают неописуемое звуковое поле, не только приятное слуху, но и благотворно влияющее на человеческую природу», – рассказали организаторы фестиваля.

В пятницу, 5 января, в 19:00 в рамках Gratulari пройдет концерт из цикла «Джазовая фурибунда». Финское джазовое трио Gunu Supreme, вокалистка Линнеа Хильден и петербургский музыкант Максим Медведев представят свою зимнюю программу «Снежный джаз».

Gunu Supreme – джазовое трио, созданное трубачом Миккой «Гуну» Карьялайненом. Этот коллектив исполняет как оригинальную музыку, так и джазовые стандарты. Его музыку отличают утонченный свинг и великолепное взаимодействие между музыкантами, которые, имея прочные корни в джазовой традиции, смело устремлены в будущее.

Микко «Гуну» Карьялайнен известен своим потрясающим звучанием трубы, монолитностью игры, полным подчинением инструмента музыкальному замыслу. Микко отличается своей страстью к джазу, проповедуя его не только на сцене, но и за ее пределами. Ритм-секция представлена лучшими музыкантами Скандинавии своего времени. Басист Хейкко Реммель находится в авангарде нового поколения джазовых музыкантов Эстонии, а барабанщик Алекси Хейнола известен своим передовым подходом к игре на ударных в его родной Финляндии, и в Норвегии.

Певица Линнеа Хильден уже в школьные годы появился интерес к r'n'b, соулу и фанку, который вскоре привёл певицу в джаз. Далее училась в школах при академии им. Сибелиуса в Хельсинки. В настоящее время является студенткой Pop and Jazz консерватории (Хельсинки). Линнеа выступает со многими музыкальными коллективами (поп, джаз и фанк), также уделяя много внимания композиции. Помимо вокала и виолончели, певица владеет фортепьяно и контрабасом. Уже несколько лет она занимается с детьми основами музыкального искусства.

Не в первый раз на сцене «Яани Кирик» выступит петербургский музыкант Максим Медведев. Виртуозно владеет альт-, сопрано- и тенор саксофонами, кларнетом, фортепиано, пишет оригинальную музыку для различных составов. С 15 лет является постоянным участником Sibis Youth Ensemble (Финляндия, Хельсинки), с 16-ти солирует в составе «Саксофоны Санкт-Петербурга» Геннадия Гольштейна.

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