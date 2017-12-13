Съемки фильма «Легенды Петербурга. Ключ времени» завершились. Кино, главными героями которого стали тайны Северной столицы, выйдет в прокат в октябре 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе открытой киностудии "Лендок"

По сюжету, мечтательницу Ксюшу, рано оставшуюся без родителей, удочеряет приемная семья писателя и художницы. Девочке улыбнулась удача, однако враждебные сверхъестественные силы хотят разрушить ее счастье.

Черная зависть и ведьмины чары вступают в противоборство со светлыми желаниями девочки и ее магического друга Парамона. Друзья должны победить злое колдовство и запустить часы на башне Петропавловской крепости. Эти часы никогда не должны останавливаться, иначе темные силы потустороннего Петербурга захватят и разрушат город.

Съемки проходили с сентября по декабрь на улицах и в исторических местах Петербурга и Ленобласти. В картине заняты Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Марина Казанкова, Артём Ткаченко и Ксения Алексеева. Ранее "Санкт-Петербург.ру" заглянул за кулисы съемочного процесса необычного фильма-квеста и рассказал о мистике, главных героях и трудностях съемок.