Управляющая компания «МИР» потеряла витражи в доходном доме Сагалова. Прокуратура Василеостровского района внесла представление в адрес генерального директора УК Дениса Хрусталева.

«В ходе проверки установлено, что исторические витражи утрачены при неустановленных обстоятельствах. Требования к сохранению объекта культурного наследия предусматривают его консервацию, ремонт и реставрацию. Управляющая компания не обеспечила соблюдение этих норм», - рассказали в ведомстве.

Доходный дом врача и предпринимателя Сагалова был построен в 1913-1914 годах архитектором Александром Лишневским. Это семиэтажный угловой дом. Строгую композицию здания украшают немногочисленные рельефы. Лопатки завершены капителями с вписанными мужскими фигурами.

Полуарочные окна верхнего этажа и полуцилиндрические эркеры, вытянутые на пять этажей, дополняют плавный ритм фасадов. Здание увенчано пирамидальной крышей. Нижний этаж обработан под камень и украшен масками. Прототипом дома является дом Пиетинена в Выборге на вокзальной площади.

В 2001 году КГИОП включил доходный дом Сагалова в список вновь выявленных объектов культурного наследия.