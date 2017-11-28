Государственный Эрмитаж изменил местоположение картин Леонардо Да Винчи. Об этом говорится на официальной странице музея в социальной сети "ВКонтакте".

"Полотна "Мадонна Литта" и "Мадонна Бенуа" в зале, названном именем художника, в здании Большого (Старого) Эрмитажа немного изменят свое положение: витрины будут установлены возле шпалеры XVI века "Весна-Венера", - рассказали в Эрмитаже.

Локацию картин пришлось изменить из-за увеличения количества туристов, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на хранителя произведений Татьяну Кустодиеву.

"Идут туристы, которые буквально "сбивают" нам витрины, садятся на ограждения, экскурсоводы не умеют поставить группы так, как надо, и в дверях образуются "пробки". Леонардо не может там стоять из-за огромного количества посетителей, его надо убирать с дороги", - отметила она.

Хранитель призналась, что работает в музее 60 лет, и все это время картины демонстрировались на том месте, которое сейчас вынуждены покинуть. Для них изготовлены новые, односторонние витрины.