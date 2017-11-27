Юрий Бутусов стал художественным руководителем театра имени Ленсовета‍

Юрий Бутусов стал художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного театра имени Ленсовета. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Комитет по культуре Смольного подписал контракт с режиссером еще 20 ноября, однако в театре об этом сообщили только сейчас. Бутусов был главным режиссером театра с 2011 года.

Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине, он окончил режиссерский факультет СПГАТИ в 1996 году и был приглашен на работу в театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал "Войцек" Бюхнера, отмеченный петербургской театральной премией "Золотой софит".

В 1997 году на сцене театра была сделана новая редакция спектакля "В ожидании Годо". Постановка получила Всероссийскую Национальную премию "Золотая маска". Режиссер также успешно работал в Москве, ставил спектакли в Южной Корее, Польше, Норвегии и Болгарии, неоднократно становился лауреатом премии "Чайка".