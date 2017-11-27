Победительницей "Детского Евровидения-2017" стала россиянка Полина Богусевич. Международный песенный конкурс прошел 26 ноября в Тбилиси. Об этом сообщает "Интерфакс".

Богусевич исполнила песню "Крылья" и набрала 188 баллов. "Мне нечего сказать, но мы это сделали!", - написала 14-летняя певица на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В интервью RT она заявила, что чувствует себя "как во сне".

Второе место в конкурсе занял участник из Грузии Григол Кипшидзе с композицией "Голос сердца", набравший 185 баллов. На третье место вышла австралийка Изабелла Кларк, которая набрала 172 балла.

Участие в конкурсе принимали представители 16 стран. В отличие от взрослого "Евровидения", страна-победитель на детском конкурсе не получает автоматического права на его проведение у себя в следующем году. Решение о месте принимает Европейский вещательный союз.

"Детское Евровидение-2018" будет проводиться в Республике Беларусь, представители которой дважды становились победителями этого конкурса.