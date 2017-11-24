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Сад Молво около парка Екатерингоф стал региональным памятником

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© Фото: КГИОП

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История сада начинается с усадьбы статского советника Владимира Лукина, во владении которого участок находился с 1784 года.

Сад Молво около парка Екатерингоф стал региональным памятником. История сада начинается с усадьбы статского советника Владимира Лукина, во владении которого участок находился с 1784 года. Об этом сообщили в КГИОП.

Фото: КГИОП
 

В конце первого десятилетия XIX века дача Лукина у находящейся на этой территории деревни Волынкиной с устроенными бывшим владельцем сахарным и водочным заводами перешла к Якову Николаевичу Молво, потомственному дворянину, основателю и владельцу фирмы «Молво с сыном», производившей оптовую торговлю при Петербургском порте.

В 1815-1818 годах Яков Николаевич – Петербургский городской голова, в 1816 году – первый председатель Петербургского Биржевого комитета.В 1835 году Николай Яковлевич потерпел банкротство, в связи с чем его имущество было распродано, и сахарная фабрика перешла придворному банкиру барону Людвигу Ивановичу Штиглицу. В 1872 году участок, находящийся за бывшей дачей Лукина по левой стороне дороги из Екатерингофа, а также территория, принадлежавшая компании Штиглица, были куплены товариществом Екатерингофской бумагопрядильной мануфактуры.

В 1918 году предприятие было закрыто, в 1919 году - национализировано и переименовано в Екатерингофскую бумагопрядильную фабрику, в 1922 году – в бумагопрядильную фабрику «Равенство». В 1925 году фабрика возобновила работу и была передана тресту «Ленинградтекстиль», в 1931 году – Ленинградскому государственному областному хлопчатобумажному тресту «Ленхлоппром».

Во время Великой Отечественной войны главный корпус фабрики был разрушен. На его месте в 1952 году организован завод «Равенство, профилированный на выпуск радиолокационных станций для ВМФ и ММФ. Наряду с другими радиолокационными станциями заводом была разработана и освоена в серийном производстве РЛС «Океан» награжденная двумя золотыми медалями ВДНХ.

Планировка территории фабрики предусматривала сохранение зеленых массивов вокруг прудов и в северо-западной части участка. В послевоенный период озелененные участки вокруг фабрики «Равенство» вдоль берега реки Таракановки (Екатерингофки) и в восточной части вдоль Промышленной улицы предлагалось включить в единую ландшафтную композицию парка Екатерингоф.

В 1949 году архитектор Валерий Степанов разработал проект расширения и реконструкции сада при фабрике «Равенство» (сад Молво) совместно с проектом реконструкции Парка имени 30-летия ВЛКСМ (парк Екатерингоф). Замысел композиционного объединения сада Молво с парком Екатерингоф был реализован с некоторыми изменениями в начале 1960-х годов. В основу планировочной структуры сада был положен исторический планировочный каркас сада имения Молво.

Планировка сада Молво, выполненная на основе проекта Степанова сохранилась до настоящего времени. Сохранившиеся фрагменты исторической объемно-пространственной композиции сада включают группы из старовозрастных деревьев – липы и дуба, старовозрастных аллейных посадок из липы и ясеня.

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