В Петербурге открыли выставку Модильяни, Сутина и других легенд Монпарнаса

В Петербурге 24 ноября открыли выставку Модильяни, Сутина и других легенд Монпарнаса. Выставка будет работать в Музее Фаберже с 25 ноября 2017 года по 25 марта 2018 года.

Музей таким образом продолжает свою серию выставок наиболее известных и влиятельных художников XX века, в рамках которой уже состоялись показы работ Фриды Кало и Сальвадора Дали.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

На выставке представлена уникальная коллекция живописи ведущих художников Парижской школы первой трети XX века, собранную их покровителем Йонасом Неттером. Коллекция приехала в Россию впервые, всего на выставке можно увидеть более 120 произведений.

«Мне кажется, то, что выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» открывается в Петербурге, имеет большое значение и смысл. Дело в том, что здесь представлена коллекция великого коллекционера, современника таких известных коллекционеров как Щукин и Морозов. Франция - прекрасная страна, но, к сожалению, лучшие коллекции французского искусства не были собраны французами, а в основном американцами и русскими. Йонас Неттер стал исключением, и то, что его коллекция сейчас здесь, имеет особый смысл», - рассказал куратор выставки Марк Рестеллини, историк искусства, один из ведущих мировых экспертов по творчеству Амедео Модильяни.

В Музее Фаберже на несколько месяцев «поселились» главные жемчужины коллекции Неттера: живопись Амедео Модильяни, Хаима Сутина, Мориса Утрилло, а также работы Моисея Кислинга, Мориса Вламинка, Андре Дерена, Сюзанны Валадон и других.

«Мы хотим, чтобы все наши выставки были привлекательными, поэтому делаем то, что не делает практически никто, - мы очень тяжело и долго работаем со светом. На каждую картину мы тратим десятки часов», - рассказал об особенносятх выставки директор музея Владимир Воронченко. Картины, действительно, выглядят необычно, благодаря точечной подсветке - они будто светятся изнутри в зале с приглушенным светом.

В период работы выставки Музей Фаберже будет открыт ежедневно, без выходных, с 10:00 до 20:45. Билеты на выставку можно приобрести заранее на сайте музея. Стоимость билета - 450 рублей, льготного - 200 рублей. Адрес Музея Фаберже: набережная реки Фонтанки, 21. Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» рекомендована для посетителей от 16 лет.