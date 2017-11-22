В Кронштадте начали восстанавливать легендарную «пушку-невидимку». Речь идет о заброшенном объекте культурного наследия - мортирной береговой батареи «Демидов». Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: пресс-служба Западного военного округа

Сейчас военнослужащие бригады железнодорожных войск ЗВО занимаются подготовкой площадки, на которой будет построено полотно протяженностью до 100 метров. Для этого необходимо очистить от сорняка территорию в 1500 кв. метров, причем более половины сухостоя уже вырублено.

Предполагается, что на рельсы в качестве выставочного комплекса будет установлена точная копия огневой позиции 180-мм орудия на железнодорожном ходу. Защищая в свое время Кронштадт, боевой расчет орудийной установки, начиная с 1941 года и на протяжении всей блокады, не давал покоя фашистам.

Постоянно перемещаясь на железнодорожной платформе, артиллеристы вели огонь по позициям гитлеровцев на расстоянии до 40 километров, при этом всегда оставаясь неуязвимыми, именно поэтому орудие называли «пушкой-невидимкой».

Батарея «Демидов» была построена еще в 1905 году. Всего на острове Котлин базировались 11 мортирных батарей, но «Демидов» была единственной передвижной «невидимкой». После войны помещения одно время использовались как склады Балтфлота.

В октябре 2016 года по распоряжению правительства Петербурга «Комплекс мортирных батарей Кронштадтской крепости» вошел в единый государственный реестр объектов культурного наследия.