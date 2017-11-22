  • 22 Ноябрь 2017
USD 23.11.2017 59.0061 -0.4543
USD ММВБ 21:16 0  
EUR 23.11.2017 69.4030 -0.4154
EUR ММВБ 21:16  
Нефть($) 22.11.2017 62.97 +0.62
Нефть(p) 22.11.2017 3715.61 +8.25

В Кронштадте начали восстанавливать легендарную «пушку-невидимку»

Автор:


© Фото: nortfort.ru

Темы дня

Речь идет о заброшенном объекте культурного наследия - мортирной береговой батареи «Демидов».

В Кронштадте начали восстанавливать легендарную «пушку-невидимку». Речь идет о заброшенном объекте культурного наследия - мортирной береговой батареи «Демидов». Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: пресс-служба Западного военного округа
 

Сейчас военнослужащие бригады железнодорожных войск ЗВО занимаются подготовкой площадки, на которой будет построено полотно протяженностью до 100 метров. Для этого необходимо очистить от сорняка территорию в 1500 кв. метров, причем более половины сухостоя уже вырублено.

Предполагается, что на рельсы в качестве выставочного комплекса будет установлена точная копия огневой позиции 180-мм орудия на железнодорожном ходу. Защищая в свое время Кронштадт, боевой расчет орудийной установки, начиная с 1941 года и на протяжении всей блокады, не давал покоя фашистам.

Постоянно перемещаясь на железнодорожной платформе, артиллеристы вели огонь по позициям гитлеровцев на расстоянии до 40 километров, при этом всегда оставаясь неуязвимыми, именно поэтому орудие называли «пушкой-невидимкой».

Батарея «Демидов» была построена еще в 1905 году. Всего на острове Котлин базировались 11 мортирных батарей, но «Демидов» была единственной передвижной «невидимкой». После войны помещения одно время использовались как склады Балтфлота.

В октябре 2016 года по распоряжению правительства Петербурга «Комплекс мортирных батарей Кронштадтской крепости» вошел в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.17
    Компания Аттек, СОУТ и охрана труда – особенности и специфика
    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram