Дачу Ридингера в Репино включили в список выявленных памятников. В следующем году планируется провести государственную историко-культурную экспертизу здания. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Заявление на выявление объекта в комитет подала координатор исследовательской группы «Старые дачи» Елена Травина. Комиссия КГИОП провела исследование и пришла к выводу, что дом имеет историко-культурную ценность.

В 1883 году вышедший в отставку генерал-майор Николай Александрович Ридингер, сын Героя Отечественной войны 1812 года Александра Карловича Ридингера, приобрел в Куоккале (современное Репино) обширный участок земли. Его владения простирались от Николаевской (ныне Нагорной) улицы и железной дороги к юго-востоку до Приморского шоссе и берега залива.

В 1894 году после смерти Николая Ридингера участок унаследовал его сын Борис. Помимо дачных домов, которые Ридингеры сдавали внаем, здесь располагалась и их собственная вилла «Мери-Хови» («Морской дворец»). Единственная сохранившаяся до наших времен из дач Ридингеров была построена на рубеже XIX-XX веков. В советское время здание являлось одним из корпусов санатория «Репино», до последнего времени здесь размещалось общежитие работников санатория.

В интерьере здания сохранилась декоративная отделка веранды: оформление потолка тягами с «гирьками» в местах пресечений, поперечная балка с резным поясом геометрического орнамента на фигурных резных орнаментированных кронштейнах. В угловых частях веранды расположены полуциркульные фрамуги в профилированном обрамлении и с витражным заполнением. В помещениях первого этажа сохранились остовы двух двухъярусных печей, первоначально облицованных белым изразцом.