В Царское Село вернули книгу, похищенную более 70 лет назад из Александровского дворца. Книгу XIX века, утраченную в годы Великой Отечественной войны, передали представители Германии. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

Директору музея Ольге Таратыновой книгу вручила Барбара Шнайдер-Кемпф, гендиректор Государственной библиотеки в Берлине, сопредседатель Германо-российского библиотечного диалога. Она рассказала, что книгу передал в библиотеку житель Германии, купивший ее в букинистическом магазине в Амстердаме.

Книга Жана Батиста Капефига «Кардинал Дюбуа и регентство Филиппа Орлеанского: кардиналы-министры» издана на французском языке в 1861 году. Издание хранилось в Большой библиотеке Александровского дворца, в шкафу 45, о чем свидетельствуют надпись на ярлыке и штамп с инвентарными номерами.

На ярлыке - инвентарный номер АДМ (Александровского дворца-музея), проставленный вскоре после 1917 года, на штампе - инвентарный номер А, поставленный при инвентаризации 1938-1940 годов. «Без сомнения, книга была вывезена фашистами в период оккупации», - рассказали в Царском Селе.

Фото: tzar.ru