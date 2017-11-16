Петроградский районный суд наказал мужчину, который снес голову со статуи дома Кирилловых. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Приговор вынесен по части 1 статьи 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

По данным дела, мужчина находился в алкогольном опьянении и умышленно повредил горельеф фигуры юноши, свою вину он полностью признал. Статуя осталась без головы еще 19 августа, после этого КГИОП обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Дом Кирилловых являлся собственностью Василия Степановича и Екатерины Петровны Кирилловых. Левую часть дома в 1900-м году возвел архитектор Н.А. Бреев, правую в 1908-м по заказу владельцев перестроил Д.Г. Фомичёв.

Бывшие собственники жили здесь вплоть до войны и умерли в блокаду в 1942 году. В апреле-мае 1915 года в доме снимала комнату Анна Ахматова; в ее записях упоминается, что она называла этот дом «Пагодой».