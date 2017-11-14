В Мариинском театре вновь пройдет серия бесплатных концертов. Проект «Открытая среда в Мариинском» был запущен в 2014 году, с тех пор он принимает за сезон около шести тыс. зрителей.

Каждый концерт посвящен конкретному композитору или направлению, новые даты проекта - 10, 17 и 24 января. Концерты проходят в фойе Стравинского каждую среду в 14 часов.

В театре предупреждают, что зал может вместить только 170 человек. Поэтому зрителям необходимо приходить за 30 минут до начала концерта.