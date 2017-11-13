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Жители Кировского района протестуют против установки памятника Виктору Цою

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© Фото: vk.com/club10958069

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Планировалось, что он появится на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.

Жители Кировского района протестуют против установки памятника Виктору Цою. Планировалось, что он появится на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Об этом сообщил депутат петербургского Законодательного собрания Денис Четырбок.

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По словам парламентария, комитет по градостроительству и архитектуре Смольного направил в фонд памяти артиста письмо с просьбой выбрать новое место для скульптуры. Против установки памятника Цою около жилых домов выступили свыше 1000 местных жителей.

Петербуржцы полагают, что сквер «станет точкой притяжения не только поклонников творчества музыканта, но и любителей нарушать общественный порядок». В пример они приводят стену Цоя в Москве. Жители также недовольны тем, что их мнение не учитывалось при выборе места для монумента. Они утверждают, что фонд, который выступил инициатором установки памятника, отказывается идти с ними на контакт.

В фонде «Памяти Виктора Цоя» заявили, что ни жалоб от жителей района, ни письмо от КГА они не получали. «Все документы, необходимые для установки памятника, включая постановление правительства Петербурга, датированное еще августом 2015 года, у нас уже есть», - цитирует РБК председателя правления фонда «Памяти Виктора Цоя» Светлану Власову.

Установка памятника, по ее словам, могла только благоприятно сказаться на этом микрорайоне. «Мы планировали поставить памятник, район мог благоустроить территорию, пустить патруль и очистить сквер от маргиналов, которые сейчас там собираются», - отметила Власова.

«Если постановление правительства города будет отозвано, то этим город говорит, что памятник Виктору Цою в Петербурге никому не нужен. Я морально устала от этой истории, затянувшейся на десять лет. За десять лет было уже шесть мест, и что все заново? А где гарантии, что и следующее место не отберут?» - резюмировала Власова.

Фонд «Памяти Виктора Цоя» был создан усилиями друзей и поклонников с целью сохранения и увековечения светлой памяти и доброго имени Виктора Цоя. С 2012 года у фонда появился спонсор - меценатская организация Фонд Жорно. Именно эта организация установила в Петербурге памятник поэтессе Анне Ахматовой (2006 год), памятник Николаю Рериху (2009), памятник первому архитектору Петербурга Доменико Трезини (2013).

Изначально планировалось, что памятник Цою может быть установлен к июню 2016 года. Потом сроки были перенесены на 2017 год. Все зависело от выделения бюджетных средств на благоустройство сквера на проспекте Ветеранов, который находится не в лучшем состоянии.

Скульптура авторства Матвея Макушкина и Нестора Энгельке представляет собой фигуру музыканта с гитарой. Бронзовую статую установят на гранитном постаменте. Высота памятника составит 3,9 метра. Вид памятника был одобрен профильной комиссией комитета по градостроительству и архитектуре в декабре 2014 года.

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