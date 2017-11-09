Группа "Ленинград" выпустила новый клип под названием "Вояж". Автором видео стал режиссер фильма "Хардкор" Илья Найшуллер. Ранее он снял для группы клип на песню "Кольщик".

По сюжету нового видео, главный герой, которого играет Александр Паль, прожигает деньги на алкоголь, наркотики, дорогие рестораны, красивых девушек и другие развлечения.

Однако во второй части клипа им заинтересовывается полиция, которая в итоге накрывает частную вечеринку в клубе. При этом показано, что у героя есть веская причина для такого антисоциального образа жизни.

Клип от Сергея Шнурова можно посмотреть на официальной странице "Ленинграда" на YouTube, всего за пару часов просмотры достигли 40 тыс. Видео традиционно содержит множество сцен насилия, а песня - нецензурных выражений, поэтому не рекомендуется к просмотру лицам до 18 лет.