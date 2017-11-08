В 2018 году Россия вернется на «Евровидение». Также обнародовал слоган и логотип предстоящего международного конкурса: «Все на борт!» Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Выбор слогана, отсылающего к морской тематике, организаторы объяснили исторической «функцией» Португалии в Европе: «Португалия - это страна, которая всегда была морским проводником между Европой и остальным миром, и 500 лет назад Лиссабон был центром множества важных морских узлов. Теперь Лиссабон использует объединяющие свойства океана в качестве источника вдохновения для создания слогана «Все на борт!» и приглашает международное сообщество собраться вместе на конкурсе в этом году».

В пресс-службе «Евровидения» напомнили о том, что предстоящий конкурс будет иметь особое значение для Швеции, которая в будущем году отметит 60-летний юбилей первого выступления на «Евровидении», которое состоялось в 1958-ом.

Полуфиналы предстоящего «Евровидения» запланированы на 8 и 10 мая, а итоговое выступление пройдет 12 мая. В 2017 году Россия не смогла принять участие в конкурсе из-за запрета украинских властей на въезд в страну певицы Юлии Самойловой.

После сообщения организаторов о возвращении России глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил, что России стоит отказаться от участия в конкурсе, пишет РИА «Новости».

«Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости», – сказал Говорухин. По его словам, сам он музыку «Евровидения» не любит и не считает ее искусством.

Португалия завоевала право проведения конкурса благодаря победе в 2017 году Салвадора Собрала, который исполнил песню «Amar pelos dois» («Любить за двоих»). Это была первая победа Португалии на «Евровидении» с момента дебюта страны на международном конкурсе в 1964 году.