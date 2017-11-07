Петербуржцев приглашают бесплатно посетить закрытые особняки. Экскурсии и лекции будут проходить в рамках очередного этапа проекта «Открытый город».

В новую программу вошли десятки мероприятий с 17 ноября по 10 декабря – это пешеходные и автобусные экскурсии, а также тематические квесты и лекции. Для того, чтобы попасть на них, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

Профессиональные экскурсоводы и знатоки истории города проведут бесплатные экскурсии по площадкам, которые обычно закрыты. Например, 21 и 28 ноября можно посмотреть Дачу Безобразовых «Жерновка», туда организована пешеходная экскурсия.

«Открытый город» - совместный проект петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.