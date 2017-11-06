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В Петербурге создали перевернутый памятник Ксении Собчак

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© Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости»

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Автором скульптуры стал художник и бывший мэр Архангельска Александр Донской.

В Петербурге создали перевернутый памятник телеведущей и журналисту Ксении Собчак, которая собирается участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Автором скульптуры стал художник и бывший мэр Архангельска Александр Донской. Об этом сообщается канал «360».

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Скульптура изображает Ксению Собчак, которая висит вниз головой. По словам Донского, Собчак у него вызывает двоякие чувства. С одной стороны, она кажется ему красивой и сексуальной женщиной, а с другой - его раздражает ее постоянно меняющееся мнение и общественная позиция.

«У меня такое интересное отношение к Собчак, что я, с одной стороны очень сильно ее люблю и уважаю, она очень красивая и сексуальная женщина, очень много сделала в плане хайпа и в плане заработка. С другой стороны, она все время переворачивается, то есть меняет свою позицию, объясняя это тем, что она растет и изменяется», - рассказал Донской.

По его словам, скульптуру начали делать еще в сентябре, то есть появление этой работы никак не связано с ее выдвижением в кандидаты в президенты РФ. «Мы начали скульптуру делать 15 сентября. Пока мы делали скульптуру, она как раз заявила о том, что она будет баллотироваться. И это точно вписывается в историю про ее перевороты», - отметил художник.

Скульптуру собираются привести в Москву 20 ноября и выставить в Музее ультрасовременного искусства Artplay.

В начале сентября «Ведомости» сообщили, что Ксения Собчак может стать соперницей Владимира Путина, так как Кремль хочет сделать женщину главным спарринг-партнером нынешнего лидера. После этого Собчак опровегла информацию, что она будет выдвигаться в президент и назвала политику в России «унылым гавном».

В итоге 18 октября Ксения Собчак официально объявила об участии в выборах президента России. По ее словам, на выборах она намерена выступить в роли кандидата «Против всех», так как сейчас нет такой графы в бюллетене. Она предлагает голосовать за нее всем, кто хочет сказать: «Хватит! Достали!»
Фото: 360tv.ru

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