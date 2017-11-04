Видео-художники показали революцию на Дворцовой площади (ФОТО)

Видео-художники показали революцию на Дворцовой площади. Вечером 4 ноября открылся двухдневный Фестиваль света, который может бесплатно посетить любой желающий.

В этом году 3D-mapping представление разделено на две части. Кроме революции также показывают признания в любви к Петербургу от иностранных творцов. Причем жители Северной столицы в online-режиме сами смогут выбрать лучшую из пяти световых зарисовок.

В состязании принимают участие команды из России, Польши, Франции, Италии и Испании. Проект называется «Я этим городом храним». Чтобы обеспечить участникам равные условия, командам были заданы одинаковые рамки: площадка – фасад Зимнего дворца, тема – образ Петербурга, музыкальный трек – песня, посвященная городу, продолжительность – около трех минут. Подробнее о командах можно прочесть по ссылке.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"