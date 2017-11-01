Нобелевскую лекцию музыканта Боба Дилана выпустят в виде книги

Нобелевскую лекцию американского музыканта Боба Дилана выпустят в виде книги. Она будет стоить до 20 долларов и будет называться The Essential Interviews, пишет "Газета.ru" со ссылкой на Spin.

Книга выйдет в стандартном формате в твердой обложке, объемом 32 страницы и ограниченным тиражом 100 экземпляров, каждый будет подписан автором.

В лекции Боб Дилан размышляет на тему связи его песен с литературой и упоминает музыкантов, чье творчество оказало на него влияние. Аудиозапись его речи была опубликована 5 июня на сайте Шведской академии.

Дилан получил Нобелевскую премию по литературе в 2016 году. В 2017 году ее присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.