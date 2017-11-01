На павильон Аничкова дворца начали возвращать скульптуры воинов. Сегодня после реконструкции на постамент вернули первого Старого воина. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Еще три скульптуры, которые символизируют победителей в Отечественной войне 1812 года, будут установлены к утру праздничных выходных, 4 ноября.

«Мы заканчиваем комплексную реставрацию Северного садового павильона. Эти скульптуры впервые за 200 лет покидали свое место, потому что консервационными методами реставрации уже было не обойтись. За четыре месяца чугунные скульптуры вылечили в условиях «стационара», - рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Реставрация Северного павильона началась 29 июня 2017 года. К моменту начала работ скульптуры - две чугунные скульптуры «Молодой воин» и две чугунные скульптуры «Старый воин» - находились в крайне неудовлетворительном состоянии, имели сильные загрязнения и следы коррозии металла. Выщербины на чугуне сохранились еще со времен Великой Отечественной войны.

За это время поверхность скульптур была расчищена, удалены продукты коррозии, устранены трещины, сколы и выбоины, воссоздан утраченный венок в руке одного из «Молодых воинов». Вес каждой чугунной скульптуры – 400 кг, высота – три метра.

В первой половине XIX века чугунные скульптуры были окрашены в белый цвет «под гипс», во второй половине XIX века - в цвет черного металла. При реставрации 2005 года специалисты КГИОП решили обратиться к авторскому решению и вернуть воинам белый цвет. Исторический цвет сохраняется и при нынешней реставрации.

На скульптуры также нанесена антикоррозионная защита, которая позволит как можно дольше сохранить результат реставрации в условиях агрессивной внешней среды. Еще одна скульптура со стороны садового южного фасада выполнена из гипса. Она также отреставрирована, но без демонтажа.