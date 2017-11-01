Семь каналов в Telegram для тех, кто хочет найти новые интересные книги

Обо всем и сразу - Книжный лис

Сейчас «Книжный лис» - один из популярнейших литературных блогов в Telegram, его читают 25 тыс. человек. Девушка Леся регулярно делится впечатлениями от хороших книг и просто интересными мыслями, навеянными публицистикой и художественной прозой.

Кроме того, тут появляются тематические подборки книг - про любовь, путешествия, политику - и ссылки на близкие по духу каналы. Еще Леся публикует много ярких интересных рецензий на прочитанные ею книги.

Пример постов:

Географическая подборка этой недели посвящена португальским писателям:

1. Жозе Сарамаго «История осады Лиссабона», «Год смерти Рикардо Рейса», «Слепота»;

2. Фернандо Пессоа «Книга непокоя», «Лирика», «Морская ода»;

3. Жозе Мария Эса де Кейрош «Преступление падре Амаро», «Реликвия», «Новеллы»;

4. Луис де Камоэнс «Лузиады»;

5. Васко да Гама «Путешествия в Индию»;

6. Антология «Лузитанская лира»;

7. Феррейра де Кастро «Сельва»;

8. Луиш де Стау Монтейро «А на ужин — тоска»;

9. Фернандо Намора «Избранные произведения», «Живущие в подполье»;

10. Вержилио Феррейра «Рассказы».

По одной книге на день - Книжное братство

Более простой канал, чем «Книжный лис», здесь есть определенная концепция - каждый день «Книжное братство» делится книжкой дня с аннотацией и ссылкой на скачивание файла в формате .epub. Канал принадлежит некоммерческой онлайн-библиотеке «Флибуста». Опять же один из самых крупных каналов русского сегмента Telegram - 70 тыс. читателей.

Пример постов:

Слепота

Автор: Жозе Сарамаго

Жанр: #ЗарубежнаяПроза #Фантастика

Аннотация:

Жозе Сарамаго — крупнейший писатель современной Португалии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1998 года. «Слепота» — одна из наиболее известных его книг, своего рода визитная карточка автора наряду с «Евангелием от Иисуса» и «Воспоминаниями о монастыре».Жителей безымянного города безымянной страны поражает загадочная эпидемия слепоты. В попытке сдержать ее распространение власти вводят строжайший карантин и принимаются переселять всех заболевших в пустующую загородную больницу, под присмотр армии. Главные герои романа — не уберегшийся от болезни врач-окулист и его жена, имитирующая слепоту, чтобы остаться с мужем, — ищут крупицы порядка в мире, который неудержимо скатывается в хаос.

В 2008 году вышла одноименная экранизация романа с Джулнанной Мур и Гаэлем Гарсия Берналем в главных ролях.

#Сарамаго

Фото: Instagram / @ts__books

Канал одноименного медиа о чтении и книгах - Горький

Более серьезный и профессиональный подход к книгам, поэтому и аудитория - всего шесть тыс. человек. Здесь публикуют ссылки на книжные рецензии, новости, репортажи и колонки на темы, связанные с литературой в России и не только. Проект основали издатель и публицист Борис Куприянов вместе с бывшим редактором «Афиши» Ниной Назаровой.

Пример постов:

С 2 по 6 ноября 2017 года Фонд Михаила Прохорова в одиннадцатый раз проводит Красноярскую ярмарку книжной культуры КРЯКК. Основная тема этого года — «Наука и культура». «Горький» предлагает вам список самых интересных мероприятий.

Сообщество любителей литературы - Books

Описание у канала очень простое: «Яркие и интересные цитаты из книг и рассказов, нежные и красивые стихи, интересные истории из жизни поэтов и писателей», но на самом деле здесь намного интереснее. Каждый день подписчикам Books присылают цитаты из произведений любимых писателей, рассказывают о важных событиях из истории литературы, а еще периодически показывают редкие фотографии поэтов и делятся красивыми стихами. Аудитория - пять тыс. человек.

Пример постов:

- А сейчас мы проедем эту большую стену, и вы увидите район, где все бросили пить и курить. Мы оживились. Кинулись к окнам автобуса. Кончилась стена, и мы увидели огромное городское кладбище. Юрий Никулин «Почти серьезно»

Не только о содержании, но и об обложке - Редактор Р.

Еще более профессиональный канал, еще более узкая аудитория - три тыс. человек. Канал, в котором речь идет не про качество текста, а, скорее, про качество бумаги. Редактор из крупнейшего издательства России рассказывает о внутренней кухне российского книгоиздания. Как происходит общение с автором, что влияет на стоимость книг, почему все так плохо с обложками и отчего падают тиражи. Осторожно: очень честный и открытый текст.

Пример постов:

Сноб вручает свою премию книге Евгения Штейнера «Манга Хокусая. Энциклопедия старой японской жизни в картинках». В первую очередь она просто потрясающая полиграфически - я вам ее попробую раздобыть и показать.

Фото: Instagram / @ts__books

Журналист обо всем книжном - Booker

Михаил Сапитон очень просто, но увлекательно рассказывает о прочитанных книгах, культуре чтения, технологиях и событиях книжного рынка. На канале, что важно, также появляются ссылки на статьи о литературе из других источников, авторские и гостевые подборки книг на ту или иную тематику. В общем, по содержанию примерно то же, что и «Книжный лис», но посты посерьезнее, подлиннее и «мужской взгляд» на литературу, если вам это важно. Аудитория - десять тыс. человек.

Пример постов:

Сейчас будет хорошая новость для всех технологических задротов - остальных прошу не пугаться. Уолт Моссберг, который недавно объявил о завершении журналистской карьеры, анонсировал собственную книгу. По его словам, ждать придется до начала 2019 года.

Уже уверен, что ожидание оправданно — Уолт был одним из самых адекватных авторов техно-тематики, знаком со всеми ведущими предпринимателями Долины и главное, он всегда имеет взвешенную, разумную позицию в вопросе персональной электроники.

В книге (названия пока нет), Моссберг обещает рассказать, как за 40 лет гаджеты прошли путь от гиковского развлечения до массовых продуктов. Припасено также несколько эксклюзивных историй. Например, журналист вспомнит про визит больного Стива Джобса перед публичным релизом iPad. Список чтения на 2019-й я пока не составлял, но это - точно первое место.

Личный взгляд на книги и их связь с происходящим в мире - Записи и выписки

Настоящий дневник известного журналиста Юрия Сапрыкина. Автор пишет о культуре в целом и литературе в частности: личные впечатления, рекомендации, полезные ссылки и многое другое. Аудитория - 16 тыс. человек.

Пример постов:

В связи со вчерашним выдвижением волнует один вопрос. В интервью журналу Glamour наш будущий кандидат говорила, что она как торт «Муравейник» - в ней много слоев. Но, насколько я понимаю в кондитерских делах, торт «Муравейник» это такое месиво из крошек и сгущенки, он жутко вкусный, но слоев в нем нет. Так что, по-моему, прежде чем обсуждать электоральные перспективы, надо со всей возможной достоверностью определить, какой Ксения Анатольевна торт.

Фото: Instagram / @ef_tanya